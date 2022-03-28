ЗСУ знищили російських окупантів, які втікали з поля бою: відео

Після завданого удару техніка окупантів потужно спалахнула.

Українські військові ліквідували російських загарбників, які кинулися на втечу з поля бою.

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Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

На відео, оприлюдненому Генштабом сьогодні, 28 березеня, можна побачити, як після удару по загарбниках, їхня техніка огортається вогнем.

"Навіть швидка втеча з поля бою російським окупантам не допомогла. Черга в пекло трохи збільшилась. Разом переможемо", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, за період повномасштабної війни Росії проти України, українські захисники ліквідували 17 тисяч окупантів.