ЗСУ знищили російську батальйонну групу: з 648 окупантів вижили лише троє

З батальйонної групи залишилися тільки троє окупантів, і то двоє з них поранені.

Збройні сили України повністю знищили російську батальйонну групу 200-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. З 648 військових вижили лише троє.

Про це повідомив на брифінгу радника глави Офісу президента Олексія Арестовича.

"Батальйонно-тактична група 200-ї окремої мотострілецької бригади, яка брала участь у "спеціальній військовій операції" на території України зазнала значних втрат у живій силі. З 648 військовослужбовців, які були відправлені, загинули 645. Залишилися тільки троє, і то двоє з них поранені", - зазначив він.

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