ЗСУ знищили розпіарену машину "Термінатор", яку російські пропагандисти хвалили на телебаченні: відео

ЗСУ знищили саме того "Термінатора", якого зняли пропагандисти у своєму телевізійному сюжеті, каже очільник Луганщини.

Українські військові знищили ворожу бойову машину підтримки танків "Термінатор", невразливість якої розхвалювали на телебаченні російські пропагандисти.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Нещодавно окупанти на своєму головному пропагандистському ТБ хизувалися бойовою машиною підтримки танків з гучною назвою "Термінатор". Стільки красивих слів про те, що машину майже неможливо знищити….майже", - зазначив Гайдай.

Однак українські воїни довели, що російська БМПТ "Термінатор" не така вже й невразлива.

"На фото від луганських захисників саме той "Термінатор" з російського відео, саме та одиниця, яку так розхвалював пропагандист, та екіпаж, командир якого щось розповідав про "заразу", - підсумував очільник Луганщини.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, від 24 лютого 2022 року до 9 лютого 2023 року Росія втратили в Україні близько 3255 танків та 6468 ББМ.

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