ЗСУ знищили штурмову групу окупантів біля Красногорівки (відео)

Українські бійці відправили "на концерт до Кобзона" окупантів в районі Красногорівки. Для цього нашим воїнам-пілотам 59-ї окремої мотопіхотної бригади було достатньо лише скидів з дронів.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ знищили штурмову групу окупантів біля Красногорівки

"Не встигли відчинитися бортові двері, як уже полетіли "бімби", – іронічно зазначив він.

Нагадаємо, втрати російських загарбників за минулу добу склали 1030 осіб. Від початку повномасштабної агресії вони становлять уже 452 760 солдатів.

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