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ЗСУ знищили штурмову групу окупантів біля Красногорівки (відео)

ЗСУ знищили штурмову групу окупантів біля Красногорівки (відео)

ЗСУ знищили штурмову групу окупантів біля Красногорівки

Штурмова група противника повністю знищена.

Українські бійці відправили "на концерт до Кобзона" окупантів в районі Красногорівки. Для цього нашим воїнам-пілотам 59-ї окремої мотопіхотної бригади було достатньо лише скидів з дронів. 

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ знищили штурмову групу окупантів біля Красногорівки

ЗСУ знищили штурмову групу окупантів біля Красногорівки

"Не встигли відчинитися бортові двері, як уже полетіли "бімби", – іронічно зазначив він.

Нагадаємо, втрати російських загарбників за минулу добу склали 1030 осіб. Від початку повномасштабної агресії вони становлять уже 452 760 солдатів.

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