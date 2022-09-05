ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів на Харківському напрямку: відео

Окупанти зазнали втрат у боєприпасах.
Українські військові знищили склад з боєприпасами окупантів на Харківському напрямку.
Про це повідомили в Управлінні стратегічного командування ЗСУ.
"Мінус склад БК кацапів на Харківському напрямку", - йдеться у повідомленні.
На оприлюдненому відео помітно, як після влучання у скла, почали детонувати боєприпаси і в небо здійнялися клуби густого диму.
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