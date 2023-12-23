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ЗСУ знищили склад окупантів у Іловайську (фото)

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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ЗСУ знищили склад окупантів у Іловайську (фото)

Знищений склад окупантів / Фото: t.me/kazansky2017

Перед загорянням складу був "приліт".

У окупованому Іловайську загорівся склад пально-мастильних матеріалів російських загарбників.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

Він заявив, що перед загорянням складу був "приліт".

"Потужний приліт в окупованому Іловайську, район жд. Горить склад ПММ окупантів", - повідомив Казанський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили рекордну кількість артилерії окупантів.

Крім того, ми раніше інформували, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів цікаві подробиці операції збиття трьох російських Су-34.

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Дата публікації
Перегляди
2389
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