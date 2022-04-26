ЗСУ знищили склад з боєприпасами і відбили атаки окупантів: ранкове зведення Генштабу станом на 26 квітня

ЗСУ знищили склад з боєприпасами і відбили атаки окупантів: ранкове зведення Генштабу станом на 26 квітня

Розпочалася шістдесят друга доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

У Генштабі ЗСУ оприлюднили оперативну інформацію щодо російсько-української війни станом на 26 квітня.

У Східній операційній зоні окупанти йдуть у наступ, щоб вийти на межі Донецької і Луганської областей та забезпечити сухопутний коридор між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

На Волинському та Поліському ворог активних дій на зазначених напрямках не проводив.

На Сіверському напрямку ознак формування противником ударного угруповання для відновлення наступальних дій не виявлено.

На Слобожанському напрямку противник посилює угруповання військ, продовжує часткове блокування міста Харкова та здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. Загарбники намагаються проводити наступ у напрямку населеного пункту Заводи. Тривають бойові дії.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворогом здійснюється переміщення пунктів управління ближче до лінії бойового зіткнення. Окупанти обстрілюють позиції ЗСУ з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення.

Так:

на Сєверодонецькому напрямку противник веде бойові дії в районі населеного пункту Рубіжне;

на Попаснянському напрямку намагається оволодіти Попасною, тривають бої;

на Авдіївському напрямку ворог намагається вести наступальні дії, успіху не має;

на Курахівському напрямку безуспішно здійснював наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар’їнка;

на Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії в напрямку населеного пункту Трудолюбівка, тривають бої.

Ворог здійснює масований вогневий вплив та блокування наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь” у Маріуполі.

"На території Донецької та Луганської за минулу добу відбито 6 атак ворога, знищено 4 танки, п’ять артилерійських систем, 13 одиниць броньованої техніки, 15 одиниць автомобільної техніки, 2 паливозаправника та одну зенітну установку.

На Південнобузькому напрямку противник, по всій лінії зіткнення, здійснював поодинокі обстріли наших підрозділів. Фіксується розвідувальна активність у районі адміністративного кордону Миколаївської області.

У районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб вбитими). Точна кількість загиблих уточнюється.

Також підрозділи окупантів зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове.

Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях України.

Підрозділи ЗС РФ намагаються здійснювати повітряну розвідку над територією Одеської області. Зазнають втрат.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 10 повітряних цілей:3 літаки, 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 3 крилаті ракети.

Нагадаємо, що українські військові ліквідували взвод окупантів, які обстрілювали їхні позиції у Херсонській області.