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ЗСУ знищили танкову колону окупантів, яка рухалась з боку Павлополя - мер Маріуполя

ЗСУ знищили танкову колону окупантів, яка рухалась з боку Павлополя - мер Маріуполя

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ЗСУ знищили танкову колону окупантів, яка рухалась з боку Павлополя - мер Маріуполя

Інформації про ворожі втрати наразі немає.

ЗСУ знищили танкову колону окупантів, яку рухалась з боку Павлополя.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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