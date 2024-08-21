ЗСУ знищили три важливі мости, аби заблокувати територію в Курській області: деталі від Forbes

Українські Збройні сили намагаються ізолювати частину Курської області. Йдеться про частину, що розташована між кордоном України і річкою Сейм. Це майже 300 кв миль (1 миля – понад 1,6 км) області.

Про це повідомляє видання Forbes.

Зазначається, що після початку операції на території РФ українська армія та авіація почали націлюватися на мости через Сейм. Наразі вони знищили три з них: у місті Глушково, у селах Званному і Карижі. Сталося це протягом 16-19 серпня. Автори матеріалу наголошують, ймовірно, ЗСУ намагаються ізолювати частину Курська - на захід від зони вторгнення площею 300 квадратних миль, яка частково обмежена Сеймом.

У Forbes пишуть, що у дари по мостових переходах через річку Сейм і просування передових підрозділів ЗСУ до західного берега річки свідчать про те, що метою українських військ є взяття під контроль південної частини Курської області.

"Неясно, скільки ще мостів – постійних чи тимчасових – українським військам доведеться зруйнувати, щоб ефективно ізолювати велику ділянку Курської області, прилеглу до нинішньої зони наступу. Але, ймовірно, вони домоглися великого прогресу", йдеться у матеріалі.

Аналізуючи супутникові знімки з території Курщини, стало відомо, що "три постійні мости, які українці атакували між п’ятницею і понеділком, були єдиними великими постійними мостами в цьому районі". Автори публікації припускають, що армія РФ тепер може повністю покладатися на понтонні мости, щоб перетнути Сейм.

Своєю чергою, російські сили активно споруджують тимчасові понтонні мости, але їх дуже легко зруйнувати, бо вони не такі міцні як бетонні.

"Якщо українці зосередили достатньо розвідувальних і ударних засобів, щоб знищити три постійні мости за чотири дні, то, ймовірно, немає причин, через які вони не можуть також знищити будь-які тимчасові мости, що з’являться в тому ж районі", вважають журналісти Forbes.

Як повідомлялося, "РБК.Україна" з посиланням на свого співрозмовника в військово-політичному керівництві пише, що диктатор РФ Володимир Путін наказав своїй армії витіснити українські війська з Курської області. Нібито це має статися до 1 жовтня.

Читайте також: