ЗСУ знищили "Ураган" рашистів на Херсонщині: фото розибитої системи залповго вогню

Окупанти зазнали втрат у техніці на Херсонщині.

У Херсонській області українські бійці знищили реактивну систему залпового вогню окупантів "Ураган".

Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

"На Херсонщині знищена РСЗВ БМ-27 "Ураган", а транспортно-зарядна машина до нього, як бонусний трофей", - йдеться у повідомленні.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Російська Федерація кинула на передову у Херсонській області до 2 тисяч нещодавно мобілізованих чоловіків.

Загалом угруповання російських військових у Херсоні зараз оцінюється в цифру від 20 до 25 тисяч. РФ має суттєві проблеми з їх забезпеченням.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що через контрнаступ ЗСУ загарбники розпочали процес евакуації так званих "державних" установ із Херсона.

Станом на 21 жовтня ЗСУ вдалося звільнити від ворога 88 населених пунктів Херсонської області.

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