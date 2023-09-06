ЗСУ знищили вантажівку з передвиборчою агітацією та бюлетенями окупантів (відео)

Українські військові виявили та знищили вантажівку, на якій окупанти перевозили виборчі матеріали та бюлетені.

Про це інформує Стратком ЗСУ.

Військові нагадали, що так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях не погоджені із владою України і є незаконними.

"Дрон-камікадзе припинив підготовку до протиправних заходів в окремо взятому населеному пункті Луганщини. Внаслідок влучання завершили життя троє російських військових політпрацівників та один транспортний засіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники використовують "вибори" на окупованих територіях для мобілізації місцевого населення.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни під дулом автомата розпочали псевдовибори на окупованих територіях у двох областях.

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