ЗСУ знищили вертоліт окупантів Ка-52 та три безпілотники

Усі ворожі цілі знищено на Запорізькому та Донецькому напрямках.

Впродовж минулої доби, 16 серпня, на кількох оперативних напрямках ударна українська авіація завдала до десяти групових авіаударів по позиціях окупаційних військ, знищивши три ворожі безпілотних літальних апарати і вертоліт Ка-52.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші та скупченню живої сили й техніки противника", - йдеться у повідмоленні.

Окрім того зенітні ракетні підрозділами Повітряних Сил ЗСУ знищили три безпілотних літальних апарати та вертоліт Ка-52.

Усі цілі знищено на Запорізькому та Донецькому напрямках, уточнили у штабі.

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