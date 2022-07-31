ЗСУ знищили вогневий взвод окупантів разом з "Акаціями" на Краматорському напрямку

ЗСУ ліквідували вогневий взвод окупантів на Донеччині.
В результаті до прабатьків відправилися з десяток окупантів і майже стільки ж - до лазарету.
Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.
"Артилерія ЗС РФ програє технологічнішим зразкам озброєння ЗС України. 28 липня під час контрбатарейної боротьби на Краматорському напрямку було знищено вогневий взвод зі складу 74 окремої мотострілецької бригади (в/ч 21005, Юрга) Центрального військового округу. В результаті
2 самохідні гаубиці 2С3 “Акація” були знищені та одна сильно пошкоджена, 9 військовослужбовців загинули та 7 отримали поранення", - написав журналіст.
Нагадаємо, що у Харківській області ЗСУ добряче поколошматили російських спецпризначенців. В результаті було ліквідовано майже два десятки окупантів та стільки ж отримали поранення.
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