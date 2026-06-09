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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
286
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ знову вгатили по Чонгарському мосту: ворог ниє, що рух зупинено

Атакований міст через Чонгар ворог використовує як логістичний шлях для забезпечення російської армії.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Пошкодження Чонгарського мосту після попередньої атаки

Пошкодження Чонгарського мосту після попередньої атаки

Доповнено додатковими матеріалами

Сили оборони України знову атакували Чорногорський міст, що веде з окупованої частини Херсонської області до Криму. Рух мостом перекритий.

Про це повідомив російський гауляйтер окупованих територій Херсонщини Володимир Сальдо.

«У Чонгарі знову пошкоджено міст після нічної атаки українських БПЛА. Рух мостом знову перекритий. На місці працюють профільні служби», — йдеться в заяві ворожого поплічника.

Він закликав водіїв використовувати альтернативні маршрути через Армянськ та Перекоп.

Сальдо також стверджує, що мобільні вогневі групи та сили ППО російських окупантів начебто збили понад 20 дронів на підльоті до мосту в Чонгарі.

Нагадаємо, 7 червня окупанти заявили про удар ЗСУ по мосту в районі Чонгара, через що рух до Криму через пункт пропуску «Джанкой» було тимчасово перекрито. Окупаційна влада спрямовувала транспорт через Армянськ та Перекоп. Експерти зазначали, що пошкодження цього стратегічного маршруту суттєво ускладнить логістику російських військ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
286
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