ЗСУ знищили два гелікоптери РФ: як пройшла унікальна операція (відео)
Сили безпілотних систем уразили російські гелікоптери Мі-8 та Мі-28 у Воронезькій області.
У Воронезькій області РФ українські військові успішно атакували ударний гелікоптер Мі-28 та багатоцільовий Мі-8, які перебували на землі під час технічного обслуговування.
Про це повідомили Сили безпілотних систем ЗСУ.
Повідомляється, що операцію провели 29 квітня зведені екіпажі 429-ї бригади «Ахіллес» та 43-ї окремої артилерійської бригади у взаємодії з Центром спеціальних операцій «А» СБУ. Кадри об’єктивного контролю підтвердили, що під час атаки біля гелікоптерів був персонал, який їх обслуговував.
«Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів БпЛА. У результаті влучань обидві цілі уражено», — зазначили військові.
Що відомо про знищену техніку:
Мі-28 — ударний гелікоптер для знищення бронетехніки та живої сили. Його орієнтовна вартість становить близько 18 млн доларів США.
Мі-8 — багатоцільове судно, яке окупанти використовують для транспортування вантажів, десанту та вогневої підтримки. Вартість одного такого борту стартує від 6 млн доларів США.
Загальна вартість ураженої техніки без урахування витрат на ремонт та обслуговування становить щонайменше 24 мільйони доларів.
Нагадаємо, на початку березня 2026 року ЗСУ провели велику операцію, під час якої розбили групу найманців Росгвардії з «Ахмату» та знищили їхню бронетехніку.
Раніше ми писали, що російські війська активізували наступальні дії в районі Верхньої Терси на Запоріжжі, намагаючись закріпитися в селі та створити нові плацдарми.
Та попри це Україна готує потужну відповідь на зростання російських військових апетитів, спричинене послабленням санкційного тиску.
До слова, в Африці збили російський вертоліт із найманцями. Усі, хто були на борту, загинули.