ЗСУ знищили два гелікоптери РФ: як пройшла унікальна операція (відео)

Мі-8 російський вертоліт / © Associated Press

Реклама

У Воронезькій області РФ українські військові успішно атакували ударний гелікоптер Мі-28 та багатоцільовий Мі-8, які перебували на землі під час технічного обслуговування.

Про це повідомили Сили безпілотних систем ЗСУ.

Повідомляється, що операцію провели 29 квітня зведені екіпажі 429-ї бригади «Ахіллес» та 43-ї окремої артилерійської бригади у взаємодії з Центром спеціальних операцій «А» СБУ. Кадри об’єктивного контролю підтвердили, що під час атаки біля гелікоптерів був персонал, який їх обслуговував.

Реклама

«Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів БпЛА. У результаті влучань обидві цілі уражено», — зазначили військові.

Що відомо про знищену техніку:

Мі-28 — ударний гелікоптер для знищення бронетехніки та живої сили. Його орієнтовна вартість становить близько 18 млн доларів США .

Мі-8 — багатоцільове судно, яке окупанти використовують для транспортування вантажів, десанту та вогневої підтримки. Вартість одного такого борту стартує від 6 млн доларів США.

Загальна вартість ураженої техніки без урахування витрат на ремонт та обслуговування становить щонайменше 24 мільйони доларів.

Війна в Україні — останні новини

Новини партнерів