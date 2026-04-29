ЗСУ знищили два гелікоптери РФ: як пройшла унікальна операція (відео)

Сили безпілотних систем уразили російські гелікоптери Мі-8 та Мі-28 у Воронезькій області.

Мі-8 російський вертоліт

Мі-8 російський вертоліт / © Associated Press

У Воронезькій області РФ українські військові успішно атакували ударний гелікоптер Мі-28 та багатоцільовий Мі-8, які перебували на землі під час технічного обслуговування.

Про це повідомили Сили безпілотних систем ЗСУ.

Повідомляється, що операцію провели 29 квітня зведені екіпажі 429-ї бригади «Ахіллес» та 43-ї окремої артилерійської бригади у взаємодії з Центром спеціальних операцій «А» СБУ. Кадри об’єктивного контролю підтвердили, що під час атаки біля гелікоптерів був персонал, який їх обслуговував.

«Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів БпЛА. У результаті влучань обидві цілі уражено», — зазначили військові.

Що відомо про знищену техніку:

  • Мі-28 — ударний гелікоптер для знищення бронетехніки та живої сили. Його орієнтовна вартість становить близько 18 млн доларів США.

  • Мі-8 — багатоцільове судно, яке окупанти використовують для транспортування вантажів, десанту та вогневої підтримки. Вартість одного такого борту стартує від 6 млн доларів США.

Загальна вартість ураженої техніки без урахування витрат на ремонт та обслуговування становить щонайменше 24 мільйони доларів.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, на початку березня 2026 року ЗСУ провели велику операцію, під час якої розбили групу найманців Росгвардії з «Ахмату» та знищили їхню бронетехніку.

Раніше ми писали, що російські війська активізували наступальні дії в районі Верхньої Терси на Запоріжжі, намагаючись закріпитися в селі та створити нові плацдарми.

Та попри це Україна готує потужну відповідь на зростання російських військових апетитів, спричинене послабленням санкційного тиску.

До слова, в Африці збили російський вертоліт із найманцями. Усі, хто були на борту, загинули.

