ЗСУ повністю знищили залізничний міст через Північнокримський канал

Залізничний міст через Північнокримський канал / © Сили спеціальних операцій ЗСУ

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Сили оборони України знищили залізничний міст через Північнокримський канал. Він був ключовою ланкою для логістики російської армії.

Про це повідомили керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко та Сили спецоперацій України.

«Залізничний міст через Північнокримський канал знищено. Дякуємо воїнам ССО, і всім воїнам СОУ», — написав Коваленко в Мережі.

Реклама

Своєю чергою в ССО оголосили, що «залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує».

Атака на міст через Північнокримський канал

Нагадаємо, у ніч проти 18 червня Сили спецоперацій ЗСУ успішно атакували залізничний міст через Північнокримський канал поблизу Роздольного, який є ключовою ланкою логістики загарбників у напрямку Криму. Оператори підрозділу MiddleStrike «Баліста» вивели об’єкт з ладу, що стало частиною систематичної роботи зі знищення ворожих транспортних артерій на півдні.

До слова, напередодні окупанти заявили про удар по мосту між Генічеськом та Арабатською стрілкою — одній із ключових артерій до Криму. Після атаки виникли пожежі в місцях дислокації російських військ, а місцеві повідомляли про вибухи в районі Генічної Гірки та Щасливцевого. Колаборанти заявили, що міст перекрили, але згодом окупаційна «влада» повідомила про часткове відновлення руху в реверсному режимі.

Новини партнерів