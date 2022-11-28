ЗСУ зривають плани наступу росіян на Луганщині: Гайдай про ситуацію в регіоні

Російські окупанти не можуть просунутися на Луганщині.

На Луганщині в напрямку сватового та кремінної тривають активні бойові дії. ЗСУ не дають окупантам просунутися ні на метр.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"З боку Білогорівки наші захисники не перший тиждень цілодобово відбивають наступ окупантів. Біля Сватового та Кремінної росіяни обороняються. Чекаємо на морози для посилення наступу ЗСУ. Частину російських вояк перекинули на Луганщину з Херсонщини. Українські військові під керівництвом командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського зривають плани щодо спроб наступу росіяни за цим напрямком", - розповів Гайдай.

Він також додав, що більшість населених пунктів залишається без світла, оскільки окупанти вщент зруйнували електропідстанцію у Кремінній, яку відкрили тільки 2 роки тому, і яка могла подавати електрику практично на всю область.

Територія деокупованих населених пунктів все ще залишається замінованою.

Нагадаємо, що руйнування окупантами підстанції "Кремінська" завдало довкіллю шкоди на 1,5 мільярда гривень. Днями енергетики разом з підрозділом ЗСУ, обстежили територію будівель підстанції.

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