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ЗСУ зупинили наступ окупантів на напрямках Володимирівка – Бахмутське та Стряпівка – Соледар

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ЗСУ зупинили наступ окупантів на напрямках Володимирівка – Бахмутське та Стряпівка – Соледар

Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують наступ на Бахмутському напрямку.

МСинулої доби ЗСУ вдалося його зупинити на напрямках Володимирівка – Бахмутське та Стряпівка – Соледар.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку минулої доби російські окупанти обстрілювали із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Шуми, Білогорівка, Костянтинівка, Яковлівка та Зайцеве.

"Підрозділи противника вели наступальні та штурмові дії у напрямках Володимирівка – Бахмутське та Стряпівка – Соледар. Тут українські воїни зупинили та відкинули окупантів назад. На напрямках Покровське – Бахмутське та Горлівка – Залізне бойові дії тривають", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що Жданов назвав найефективніший спосіб, яким ЗСУ можуть зруйнувати Кримський міст назавжди.

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