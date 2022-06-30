ЗСУ зупинили наступ окупантів в кількох районах на Бахмутському напрямку та поблизу Вуглегірської ТЕС - Генштаб

Російські окупанти намагалися піти у наступ поблизу населенних пунктів Новолуганське та Клинове на Донеччині.
ЗСУ відбили штурм та змусили окупантів відступити.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Берестового, Покровського і Званівки та авіаційний удар в районі Покровського. Українські воїни зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат в районах населених пунктів Клинове і Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. В обох випадках ворог відійшов", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що окупанти штурмують в районі НПЗ в Лисичанську та намагаються взяти під контроль трасу на Бахмут.
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