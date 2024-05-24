ЗСУ зупинили росіян на Харківщині і готуються контратакувати — Генштаб

ЗСУ готуються контратакувати ворожі сили на Харківщині для відновлення втрачених позицій.

Українські війська зупинили росіян на півночі Харківської області і завдають вогневого ураження ворожим силам.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Ігор Прохоренко під час брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ".

Він зазначив, що на Харківському напрямку тривають бойові дії від 10 травня, коли противник почав наступальну операцію. За словами представника Генерального штабу, окупанти хочуть створити так звану "буферну зону".

Водночас Сили оборони України зупинили противника на Харківському напрямку. ЗСУ планують наступальні дії.

"На сьогодні обстановка там стабільна та контрольована, противник зупинений, по ньому наноситься вогневе ураження, а також плануються та проводяться Силами оборони наступальні штурмові дії щодо відновлення втраченого положення", - повідомив Прохоренко.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Сили оборони України нещодавно відбили крайні території на північ від Харкова під час продовження російських наземних атак у цьому районі 23 травня.

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