Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ зупинили росіян на Харківщині і готуються контратакувати — Генштаб

Дата публікації
Перегляди
3427
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
ЗСУ зупинили росіян на Харківщині і готуються контратакувати — Генштаб

Війна в Україні

ЗСУ готуються контратакувати ворожі сили на Харківщині для відновлення втрачених позицій.

Українські війська зупинили росіян на півночі Харківської області і завдають вогневого ураження ворожим силам.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Ігор Прохоренко під час брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ".

Він зазначив, що на Харківському напрямку тривають бойові дії від 10 травня, коли противник почав наступальну операцію. За словами представника Генерального штабу, окупанти хочуть створити так звану "буферну зону".

Водночас Сили оборони України зупинили противника на Харківському напрямку. ЗСУ планують наступальні дії.

"На сьогодні обстановка там стабільна та контрольована, противник зупинений, по ньому наноситься вогневе ураження, а також плануються та проводяться Силами оборони наступальні штурмові дії щодо відновлення втраченого положення", - повідомив Прохоренко.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Сили оборони України нещодавно відбили крайні території на північ від Харкова під час продовження російських наземних атак у цьому районі 23 травня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація