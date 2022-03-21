ЗСУ зупинили ворога у напрямку Броварів: окупанти зазнали значних втрат

Ворог намагається відновити боєздатність та інженерне обладнання зайнятих рубежів.

Російські загарбники в Україні продовжують підступно знищувати інфраструктуру в захоплених містах, завдавати ракетно-бомбових ударів по мирних кварталах українських міст та сіл. Окрім цього окупанти і надалі грабують, викрадають та беруть у заручники цивільне населення.

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Про це сьогодні, 21 березня, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

За даними Міноборони, на окремих напрямках противник зосереджує сили і засоби для того, аби відновити спроби наступу.

"У напрямку на Чернігів ворог наступальних дій не проводив. Продовжив підступно обстрілювати позиції підрозділів Збройних Сил України та густонаселені райони міста", - йдеться у повідомленні.

Під час спроби наступу у напрямку на Бровари ворог зазнав значних втрат та був зупинений українськими захисниками. Зараз противник намагагається відновити боєздатність та інженерне обладнання зайнятих рубежів.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, ворог продовжує блокування Сум та обстріли Харкова і Чугуєва.