ЗСУ звернулися до білорусів із закликом не виконувати злочинні накази Лукашенка: "Ми відповімо" (відео)

Українські військові наголосили, що в разі відкритого вступу Білорусі у війну в Україні ЗСУ дадуть потужну відповідь на цей крок.

Українські військові звернулися до громадян та військових Білорусі із закликом не виконувати злочинні накази Лукашенка та Путіна взяти участь у війні проти України.

Відповідне відео з’явилося на Facebook-сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

У ЗСУ зазначили, що два народи століттями пов'язувала дружба та добросусідські відносини, проте сьогодні керівництво Білорусі готується долучитися до російської збройної агресії проти України і втягнути білоруський народ у брудну війну.

Під виглядом перевірок у Білорусі почалася прихована мобілізація громадян для комплектування спільного з Росією угруповання військ на кордонах з Україною. У Збройних силах наголошують, що Україна ніколи не загрожувала і сьогодні не загрожує Білорусі.

ЗСУ наголошують, що від 24 лютого територію Білорусі використовують росіяни для завдавання ракетних, авіаційних та артилерійських ударів по Україні. З території Білорусі Росія намагалася здійснити наступ на Київ. Водночас Україна досі ніяк не відповіла на такі агресивні дії.

"Дружбу між нашими народами ми цінуємо більше, ніж можливість відповісти на злочинні рішення вашого керівництва", — наголошують у ЗСУ.

Українські військові кажуть, що Лукашенко своїми звинуваченнями в бік України намагається прикрити можливість вступу Білорусі у війну проти нашої держави.

"Навіть якщо білоруські військовослужбовці відмовляться воювати проти братнього українського народу, російська частина загального угруповання може потягнути їх за собою. Якщо армія Білорусі підтримає російську агресію, ми відповімо. Відповімо так само жорстко, як відповідаємо всім окупантам на території України, з використанням усього арсеналу озброєнь, із завдаванням ударів по військових об'єктах на території вашої країни", — йдеться у зверненні.

Загроза Україні з Білорусі

Мінськ від перших днів широкомасштабного вторгнення до України надає агресорці допомогу у війні. Зокрема, територія країни стала плацдармом для запуску по Україні ракет. У жовтні Лукашенко та Путін вирішили спільно розгорнути війська. В ніч проти 15 жовтня з РФ прибув ешелон військових для спільного регіонального угруповання військ.

Політичний експерт Дмитро Васильєв вважає, що Лукашенко був готовий вступити у війну проти України, однак передумав. При цьому він, за проханням Путіна, вже роззброює свою державу, тому наступ Білорусі на Україну з кожним днем стає менш імовірним.

Крім того, секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов повідомив, що Росія стягує все більше військ та техніки до українсько-білоруського кордону. Київ стежить за ситуацією біля адмінкордону і готовий реагувати на будь-які загрози з півночі.

Своєю чергою, самопроголошений білоруський президент підігріває чутки про загрозу заявами, що він наразі не має проблем у спілкуванні з Путіним. Мовляв, такими взаєминами, як між ними, не можуть похвалитися інші політики.

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