Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ звільнили 37% територій України, захоплених окупантами від 2014 року - OSInt-аналітика Defmon

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
1371
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ звільнили 37% територій України, захоплених окупантами від 2014 року - OSInt-аналітика Defmon

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

ЗСУ продовжують звільняти українські території.

Сили оборони вже звільнили понад 305 територій України, які 8 років перебували під окупацією.

Про це свідчать дані OSInt-аналітики Defmon.

"ЗСУ звільнили вже 37% території України, що перебувала під російською окупацією (вважаючи з окупованими 2014 року Кримом та ОРДЛО), або 50% від того, що РФ окупувала після 24 лютого 2022 року", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області. На звільнених територіях, де мешкає понад 12 тисяч осіб, проходять стабілізаційні заходи.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1371
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація