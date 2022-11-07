ЗСУ звільнили 37% територій України, захоплених окупантами від 2014 року - OSInt-аналітика Defmon

Сили оборони вже звільнили понад 305 територій України, які 8 років перебували під окупацією.

Про це свідчать дані OSInt-аналітики Defmon.

"ЗСУ звільнили вже 37% території України, що перебувала під російською окупацією (вважаючи з окупованими 2014 року Кримом та ОРДЛО), або 50% від того, що РФ окупувала після 24 лютого 2022 року", — йдеться в повідомленні.

Update November 6th



This presentation is sponsored by the heroic efforts of the AFU to liberate Ukraine.



They have liberated 50% of the territory Russia occupied after Feb 24th.



Visit interactive map for more details and explanations:https://t.co/qkyqJ5tehA pic.twitter.com/dghHcHC8nT — Def Mon (@DefMon3) November 6, 2022

Нагадаємо, що ЗСУ деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області. На звільнених територіях, де мешкає понад 12 тисяч осіб, проходять стабілізаційні заходи.

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