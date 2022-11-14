ЗСУ звільнили Бериславський район Херсонщини: перед втечею окупанти замінували все, навіть лікарні

ЗСУ звільнили від рашистів Бериславський район, але влада району все ж закликає мешканців евакуюватися.

ЗСУ деокупували Бериславський район Херсонської області, сьогодні у всіх 11 територіальних громадах вже майорить український прапор. Утім у звільненому районі заміновані практично всі об’єкти критичної інфраструктури. Вибухонебезпечні предмети окупанти залишили у медичних закладах, житлових будинках та лісосмугах.

Про це повідомив начальник Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов в ефірі телемарафону.

"У нещодавно звільнених населених пунктах, зокрема, в самому місті Бериславі, тривають стабілізаційні заходи. Ворог при відході замінував практично все - це об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки, медичні заклади та заклади освіти, лісосмуги. У Бериславі російські війська підірвали високовольтні лінії електропередач, зруйновано близько півтора кілометра опор та ліній. Тому місто залишається без електроспоживання, також відсутнє газо- та водопостачання. Крім того, в місті Берислав 11 водонапірних свердловин, є інформація, що деякі з них заміновані", - зазначив він.

За його словами, ворог продовжує обстрілювати деокупований Бериславський район, тому вкрай важко провести розмінування території та об’єктів критичної інфраструктури. Він додав, що гуманітарну допомогу мешканцям району доставлять одразу, щойно це дозволить ситуація з розмінуванням.

"Людям потрібні продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти, пігулки для знезараження питної води. Наразі все заміновано, тому військові займаються в першу чергу розмінуванням критичної інфраструктури. Як тільки безпекова ситуація дозволить, ми все туди направимо", - сказав Літвінов.

Він зазначив, що з огляду на складну безпекову ситуацію він радить мешканцям деокупованої території Бериславського району евакуюватися, "оскільки зима буде дуже складною і тільки виїзд в більш безпечний регіон дасть можливість уберегти себе та своїх рідних".

Деокупація півдня України

11 листопада українські воїни звільнили Херсон з російської окупації. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українські військові доклали чимало зусиль, щоб звільнити місто від окупантів і це не є жестом доброї волі РФ.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім 11 листопада повідомив про звільнення усієї Миколаївської області, крім Кінбурна.

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