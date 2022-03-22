ЗСУ звільнили Макарів на Київщині та завдали значних втрат ворогу на Донбасі: нічне зведення штабу

ЗСУ звільнили Макарів на Київщині та завдали значних втрат ворогу на Донбасі: нічне зведення штабу

На Донбасі українські захисники відбили 13 атак ворога та знищили 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі.

Російські окупанти тимчасово утримують сухопутний коридор з окупованим Кримом та блокують вихід до Азовського моря.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Росіяни втратили наступальний потенціал, але продовжують формувати та переміщувати резерви з глибини території РФ до кордонів України.

У збройних силах Росії призупинили планове звільнення з військової служби офіцерів, прапорщиків та сержантів. Все це — через величезні втрати особового складу (зокрема і командної ланки) в Україні.

Кремль тисне на військовослужбовців збройних Білорусі, зокрема через агресивну пропагандистську діяльність, щодо необхідності військового вторгнення на територію України.

Над Макаровом (Київська область) було піднято державний прапор України. Місто звільнене, а ворог відкинутий.

Полісся

На Поліссі протягом доби противник намагався активізувати наступ на декількох напрямках, але зазнав втрат і успіху не досяг. Загарбники продовжують ведення повітряної розвідки.

Сіверщина

На Сіверському напрямку росіяни активних наступальних дій не ведуть. На територію України ввели додаткові підрозділи ворога, зокрема батальйонну тактичну групу зі складу 90-ї танкової дивізії.

Загарбники продовжують обстріли Чернігова та інших населених пунктів, не полишають спроб наступу у напрямку на Бровари, проте, через втрати, успіху у просуванні не мають. Намагаються поповнювати запаси та вести розвідку.

Слобожанщина

На Слобожанському напрямку противник активних наступальних дій не проводить, продовжує частково блокувати місто Суми, здійснює артилерійські обстріли Харкова.

Підрозділи забезпечення окупаційних військ намагаються відновити ділянку залізниці від міста Валуйки до Куп’янська, щоб поліпшити тилове забезпечення військ.

Донбас

На Донецькому та Луганському напрямках противник продовжував спроби просунутись та закріпитись, але успіху не мав.

Українські захисники відбили 13 атак ворога та знищили 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. Підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб (втрати уточнюються).

Оборонці Маріуполя знищили патрульний катер “Раптор” та комплекс радіоелектронної боротьби “Леєр-3”.

Південь

На Південнобузькому напрямку окупанти перейшли до оборонних дій, здійснюють заходи з відновлення боєздатності, намагаються відновлювати пошкоджену броньовану техніку.

На Миколаївському напрямку, внаслідок контратаки ЗСУ, противник змушений відступити на невигідні рубежі.

Авіаудари

Ворожа авіація продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів та руйнувати об’єкти інфраструктури у Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. При цьому, окупанти продовжують активно використовувати аеродромну мережу Білорусі.

Очікується, що ворог продовжить завдавати ракетно-бомбових ударів та здійснювати артилерійські обстріли об’єктів критичної інфраструктури України із застосуванням реактивної артилерії, авіації, високоточної зброї та боєприпасів невибіркової дії.

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