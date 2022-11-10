ЗСУ звільнили від окупантів Снігурівку на Миколаївщині (відео)

Українські захисники вигнали російських окупантів з міста Снігурівка.
У Баштанському районі Миколаївської області ЗСУ звільнили від окупантів місто Снігурівка.
Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".
"Сьогодні, 10 листопада, 2022 року, було звільнено місто Снігурівка силами 312-го окремого розвідувального батальйону. Слава Україні!", - кажуть на відеко українські розвідники.
Місцеві жителі зустрічали визволителів аплодисментами та словами "дякуємо".
Нагадаємо, що Снігурівка є одним з ключових населених пунктів на тимчасово окупованому правобережжі Херсонської області і частково Миколаївської області. Ворог залишив Снігурівку у темний час доби.
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