ЗСУ звільнили від окупантів Снігурівку на Миколаївщині (відео)

У Баштанському районі Миколаївської області ЗСУ звільнили від окупантів місто Снігурівка.

Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".

"Сьогодні, 10 листопада, 2022 року, було звільнено місто Снігурівка силами 312-го окремого розвідувального батальйону. Слава Україні!", - кажуть на відеко українські розвідники.

Місцеві жителі зустрічали визволителів аплодисментами та словами "дякуємо".

Нагадаємо, що Снігурівка є одним з ключових населених пунктів на тимчасово окупованому правобережжі Херсонської області і частково Миколаївської області. Ворог залишив Снігурівку у темний час доби.

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