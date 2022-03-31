ЗСУ звільнили від окупантів три села на Херсонщині і відкнули ворога на 50 км від Кривого Рогу

ЗСУ звільнили від окупантів три села на Херсонщині і відкнули ворога на 50 км від Кривого Рогу

ЗСУ встановили контроль над селами Орлове, Заградівка, Кочубєєвка.

Захисники України відкинули ворога на кілька кілометрів та встановили контроль над трьома населенними пунктами у Херсонській області.

Також читайте В окупованому Херсоні рашисти викрали настоятеля української церкви

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Атак з повітря протягом ночі не відбулося. Кордони області перебувають під надійним захистом Збройних сил України, Національної гвардії, тероборони. В громадах ситуація спокійна. Окрім того, ЗСУ встановили контроль над селами Орлове, Заградівка, Кочубєєвка, що на Херсонщині", - повідомив Лукашук.

Загалом ворога вдалося відкинути на 50 км від Кривого Рогу.

Нагадаємо, що у Херсонській області російській військові обстріляли Нововоронцовку. Обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.