«ЗСУ звільнили більше, ніж захопила РФ»: Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Зеленський про успіхи ЗСУ на фронті / © Володимир Зеленський

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Сили оборони України продовжують ефективно нищити штурмові групи ворога та утримувати стратегічні рубежі. За підсумками доповіді головнокомандувача Збройних Сил України Михайла Драпатого президент Володимир Зеленський підтвердив, що динаміка боїв залишається на користь українського війська.

Про це Зеленський заявив у зверненні 18 жовтня.

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Зеленський повідомив про результати на фронті: де тиснуть ЗСУ

Найбільш напруженою ділянкою залишається Донеччина, зокрема район Добропілля, де українські підрозділи ліквідовують будь-які спроби прориву окупантів. Як зазначив Володимир Зеленський, ситуація складна, але українські захисники впевнено тримають сили противника під вогневим контролем.

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«Ситуація у Добропіллі: знищуємо там спроби росіян штурмувати нас, знищуємо інфільтрації. Непросто, але знищують наші хлопці. Захищаємо позиції на інших напрямках на Донеччині і на Харківщині, в Запорізькій області», — розповів Зеленський.

Підрозділи десантно-штурмових військ та Третього армійського корпусу стабілізують лінію зіткнення в активній обороні. Завдяки їхній роботі вдається зупиняти просування росіян та відвойовувати українську землю.

«Ми фіксуємо результати операцій ДШВ та Третього армійського корпусу — нашої активної оборони. Тенденція цього року зберігається: наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити. Так само було і в інші частини року», — наголосив Зеленський.

Водночас глава держави спростував фейки російської пропаганди про нібито глибоке просування окупантів на півдні, а також чітко перелічив населені пункти й райони, які повністю контролюються Збройними Силами України.

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«Продовжуємо тиснути на фронті. Добропілля, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка та Великомихайлівка — всі під контролем України. І захищаємо райони поблизу Краматорська».

Також Зеленський додав, що ЗСУ винищують росіян за 20 кілометрів від Запоріжжя, а не за 5. Президент подякував кожному військовому, який наближає перемогу України.

Фронт: останні новини

Нагадаємо, росіяни намагаються просунутися до Запоріжжя через річкові долини Верхньої Терси та Гайчура, яри, лісосмуги й населені пункти. Ворог прагне прорвати лінію оборони Гуляйполе — Запоріжжя, яка перебуває під контролем 7-го корпусу ДШВ та приданих підрозділів. Окупація регіону є стратегічною метою РФ, закріпленою в її конституції, проте українські оборонні рубежі тут були підготовлені заздалегідь.

За словами начальника комунікацій 7-го корпусу ДШВ Володимира Полевого, характер боїв суттєво змінили FPV-дрони, змусивши обидві сторони активно використовувати рельєф і зелені насадження для маскування. Оскільки найбільше захисту від атак з повітря надають міська й сільська забудова, боротьба точиться за кожен населений пункт та посадку, де війська мають змогу сховатися від ворожого спостереження.

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