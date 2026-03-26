ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
157
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів на півдні та знищили сотні одиниць ворожої техніки

Звільнено дев'ять населених пунктів (сім — у Дніпропетровській області, два — у Запорізькій області), ще три населених пункти зачищені від противника.

Автор публікації
Світлана Несчетна
ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

Триває операція ЗСУ на Олександрівському напрямку. На сьогоднішній день Сили оборони звільнили дев’ять населених пунктів (сім — у Дніпропетровській області, два — у Запорізькій області), ще три населених пункти зачищені від противника.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Facebook.

На цьому напрямку угруповання ДШВ та взаємодіючі підрозділи відновили контроль над близько 440 км².

Від початку операції, з 29 січня, втрати РФ становлять:

  • особового складу — 3676 солдатів РФ, з них 2653 загиблі, 1023 поранені й 11 взяли у полон;

  • бойових броньованих машин — 13;

  • автомобільної техніки — 141;

  • артилерійських систем — 250;

  • мото-/квадротехніки — 153;

  • танків — 8;

  • БпЛА типу «Крило» — 1283;

  • пунктів управління БпЛА — 140.

Нагадаємо, речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив про те, що російські війська перегруповуються та готуються до більш масштабних наступальних дій, які можуть активізуватися з появою зелених насаджень, що дозволять маскувати інфільтраційні групи.

Дата публікації
Кількість переглядів
157
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie