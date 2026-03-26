- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 157
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів на півдні та знищили сотні одиниць ворожої техніки
Звільнено дев’ять населених пунктів (сім — у Дніпропетровській області, два — у Запорізькій області), ще три населених пункти зачищені від противника.
Триває операція ЗСУ на Олександрівському напрямку. На сьогоднішній день Сили оборони звільнили дев’ять населених пунктів (сім — у Дніпропетровській області, два — у Запорізькій області), ще три населених пункти зачищені від противника.
Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Facebook.
На цьому напрямку угруповання ДШВ та взаємодіючі підрозділи відновили контроль над близько 440 км².
Від початку операції, з 29 січня, втрати РФ становлять:
особового складу — 3676 солдатів РФ, з них 2653 загиблі, 1023 поранені й 11 взяли у полон;
бойових броньованих машин — 13;
автомобільної техніки — 141;
артилерійських систем — 250;
мото-/квадротехніки — 153;
танків — 8;
БпЛА типу «Крило» — 1283;
пунктів управління БпЛА — 140.
Нагадаємо, речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив про те, що російські війська перегруповуються та готуються до більш масштабних наступальних дій, які можуть активізуватися з появою зелених насаджень, що дозволять маскувати інфільтраційні групи.