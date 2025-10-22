ЗСУ звільнили село на Покровському напрямку: подробиці від Генштабу (відео)

Український прапор знову майорить у селі Кучерів Яр / © скриншот з відео

Українські захисники продовжують просуватися на фронті, досягаючи тактичних успіхів. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про успішну операцію на Покровському напрямку, в результаті якої було звільнено населений пункт і значно поповнено обмінний фонд військовополонених.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

У повідомленні Генштабу йдеться, що операцію зі звільнення провів 132-й окремий розвідувальний батальйон Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Військовослужбовці батальйону звільнили село Кучерів Яр на Покровському напрямку.

Результатом блискуче проведеної операції стало не лише повернення контролю над населеним пунктом, а й захоплення в полон значної кількості окупантів.

«Суттєво поповнено й обмінний фонд для нашої держави — кілька десятків російських полонених», — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Таким чином, завдяки успіху десантників Україна отримала додатковий важіль для повернення додому українських захисників, які перебувають у ворожому полоні.

