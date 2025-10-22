- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 139
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ звільнили село на Покровському напрямку: подробиці від Генштабу (відео)
132-й окремий розвідувальний батальйон Десантно-штурмових військ Збройних сил України провів успішну операцію на Покровському напрямку, звільнивши населений пункт і захопивши велику кількість російських військовослужбовців.
Українські захисники продовжують просуватися на фронті, досягаючи тактичних успіхів. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про успішну операцію на Покровському напрямку, в результаті якої було звільнено населений пункт і значно поповнено обмінний фонд військовополонених.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.
У повідомленні Генштабу йдеться, що операцію зі звільнення провів 132-й окремий розвідувальний батальйон Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Військовослужбовці батальйону звільнили село Кучерів Яр на Покровському напрямку.
Результатом блискуче проведеної операції стало не лише повернення контролю над населеним пунктом, а й захоплення в полон значної кількості окупантів.
«Суттєво поповнено й обмінний фонд для нашої держави — кілька десятків російських полонених», — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Таким чином, завдяки успіху десантників Україна отримала додатковий важіль для повернення додому українських захисників, які перебувають у ворожому полоні.
Нагадаємо, на фронті російські жінки штурмували позиції ЗСУ. Наші військові показали, як ліквідували «штурмовикинь» російської армії.