ЗСУ звільнили село на важливий ділянці фронту: ISW про ситуацію на Донеччині

Українські війська нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка в Донецькій області. Сили оборони звільнили один населений пункт на цій ділянці фронту.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, 26 вересня російські джерела повідомили, що їхні окупаційні війська відступили з Плещіївки, яка розташована на південний схід від Костянтинівки. Це, наголошують американські фахівці, свідчить про те, що українські війська, ймовірно, звільнили це село.

Зауважимо, що висновок про успіхи ЗСУ на цій ділянці фронту американські дослідники війни роблять на підставі повідомлень російських військових блогерів.

Ситуація на напрямку Костянтинівка-Дружківка. Мапа ISW.

Втім, американські аналітики наводять повідомлення російських джерел про те, що війська РФ захопили Катеринівку та Клебан-Бик, а також просунулися на північ від Клебан-Бика та поблизу Предтечина та Олександро-Шультиного. Підтвердження цим заявам в ISW не мають.

До слова, Генеральний штаб ЗСУ у своєму вранішньому зведенні 27 вересня повідомив, що на Торецькому напрямку, в межах якого розташований відтинок Костянтинівка-Дружківка, ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та Полтавка.

Нагадаємо, військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив, що на Добропільському напрямку ситуація залишається напруженою. Так, попри успіхи ЗСУ, загроза контратаки армії РФ залишається. З його слів, залишаються “проблемні точки” в районі Новоторецького, Новоекономічного, Разіного та Коптєвого.

