ЗСУ звільнили селище на Донеччині і встановили український прапор (відео)
Полк «Скеля» поетапно звільнив селище Удачне, знищивши всі опорні пункти ворога.
Українські військові з полку «Скеля» звільнили від російських окупантів селище Удачне Донецької області та встановили там національний прапор.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
У Генштабі опублікували відео «зачистки» селища Удачне та встановлення українського прапора. Звільнений від ворога населений пункт розташований на Покровському напрямку.
«Полк „Скеля“ звільнив селище Удачне на Донеччині. В прямому контакті і за підтримки засобів ураження було знищено всі опорні пункти ворога», — йдеться у відео від Генштабу.
На кадрах зафіксовано, як українські бійці знищують ворожу позицію пострілом з гранатомета.
Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно «зачистили» будинок за будинком в Удачному та підняли над селищем український прапор.
Нагадаємо, 31 серпня на Донеччині ЗСУ звільнили селище Новоекономічне. Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» увійшли до населеного пункту та встановили там український прапор.
До слова, за оцінками аналітиків DeepState у серпні російські війська окупували 464 кв. км території України. Це на 18% менше, ніж попередніми місяцями. За останні майже три роки війни загальний приріст захоплених ворогом українських територій фактично дорівнює нулю.