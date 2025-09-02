ЗСУ звільнили селище на Донеччині і встановили український прапор (відео)

Встановлення українського прапора в селищі Удачне / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

Українські військові з полку «Скеля» звільнили від російських окупантів селище Удачне Донецької області та встановили там національний прапор.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі опублікували відео «зачистки» селища Удачне та встановлення українського прапора. Звільнений від ворога населений пункт розташований на Покровському напрямку.

«Полк „Скеля“ звільнив селище Удачне на Донеччині. В прямому контакті і за підтримки засобів ураження було знищено всі опорні пункти ворога», — йдеться у відео від Генштабу.

На кадрах зафіксовано, як українські бійці знищують ворожу позицію пострілом з гранатомета.

Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно «зачистили» будинок за будинком в Удачному та підняли над селищем український прапор.

Нагадаємо, 31 серпня на Донеччині ЗСУ звільнили селище Новоекономічне. Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» увійшли до населеного пункту та встановили там український прапор.

До слова, за оцінками аналітиків DeepState у серпні російські війська окупували 464 кв. км території України. Це на 18% менше, ніж попередніми місяцями. За останні майже три роки війни загальний приріст захоплених ворогом українських територій фактично дорівнює нулю.