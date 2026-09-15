ЗСУ звільнили територію розміром із Житомир: що відомо про спецоперацію "Вівальді"

Війна в Україні / © Associated Press

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Українські військові звільнили від армії Росії 85 квадратних кілометрів під час першого етапу спецоперації «Вівальді».

Про це повідомили у Третьому армійському корпусі.

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Перший етап спецоперації «Вівальді» — що відомо

Військові зазначили, що під час операції бійці зачистили Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру (75 км²), а також Середнє (ще 10 км²). Сукупно ця площа перевищує розмір Житомира і майже дорівнює Чернігову.

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Повідомляється, що головною тактикою росіян були так звані «флаговтики» — малі групи, які ховалися в сірій зоні, перевдягалися у цивільних і наводили удари по українських позиціях.

Щоб протидіяти їм, за ініціативою командира корпусу Андрія Білецького створили об’єднаний штаб. Він координував роботу розвідки та спецпідрозділів за єдиним планом.

Українські військові також перерізали шляхи постачання ворога, змусивши його відтягнути логістику далі в тил. За час операції росіяни втратили понад 1500 солдатів, більше ніж 12 тисяч дронів, а також бронетехніку, артилерію та сотні машин. Знищеного майна зібралося стільки, що за обсягом це дорівнює п’ятиповерховому будинку.

Наразі корпус продовжує утримувати оборону у своїй смузі відповідальності, а стратегічно важлива траса Харків-Слов’янськ залишається під контролем українських сил.

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Нагадаємо, Україна розпочала наступальну операцію «Вівальді» на півночі Донецької області. У її межах вже зачищено Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру та звільнено Середнє.

Раніше ми писали, що російські війська останніми тижнями просунулися та проникли на фланги Оріхова, однак не змогли досягти успіху через успішні українські контратаки на захід і південний захід від міста.

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