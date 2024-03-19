"Зуби дракона" і протитанкові рови: з'явилися фото фортифікаційних споруд в Одеській області

В Одеській області триває будівництво фортифікаційних споруд для захисту від агресорки Росії.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Активно будуємо фортифікаційні споруди, встановлюємо загороджувальні рубежі: "зуби драконів", протитанкові рови та інші невибухові загородження", - наголошує голова ОВА.

За словами Кіпера, на будівництві залучено близько 150 осіб та 80 одиниць техніки.

"Наша готовність протидіяти ворогу, як і системний підхід до будівництва фортифікаційних споруд – потужний стримувальний фактор для агресора", - додав голова Одеської ОВА.

На Одещині зводять фортифікації. Фото: Олег Кіпер.

На Одещині зводять фортифікації. Фото: Олег Кіпер.

На Одещині зводять фортифікації. Фото: Олег Кіпер.

Будівництво фортифікацій в Україні

У Чернігівській області триває процес зміцнення державного кордону та будівництво фортифікаційних споруд. Зокрема, кордон заливають бетоном.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині будують другу лінію оборони. Для будівництва оборонних споруд використовуються бетонні блоки, деревина, геотекстиль, труби.

На півночі Рівненщини триває облаштування оборонних рубежів. У чіткій координації з військовими там будують невибухові загородження та взводні опорні пункти. Будівельники здійснюють земляні роботи, облаштовують ходи сполучень тощо.

Також на Дніпропетровщині укріпляють лінію оборони та встановлюють "зуби дракона". Планується створити десятки кілометрів протитанкових ровів.

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