Зухвале пограбування магазину у Тернополі: злодій не знайшов готівки, тож "узяв касу" пельменями (відео)

Магазин напів фабрикатів у Тернополі обікрали двічі за одну ніч.

У Тернополі магазин напів фабрикатів двічі пограбували за одну ніч. Перші злодії поцупили гроші з каси, інший - пельмені.

Про це повідомляють на сторінці торгової марки пельменів у соцмережі.

Магазин домашніх напів фабрикатів у Тернополі двічі пограбували за одну ніч. Вперше злодії навідалися до магазину о 00:22. Двоє чоловіків зламали двері, поцупили з каси гроші і накивали п'ятами.

За дві години о 02:30 до магазину, який після крадіжки був уже незачинений, пробрався інший чоловік. У приміщенні він виявив, що в касі готівки немає. Полишати магазин з порожніми руками він не захотів, тож вирішив прихопити хоч що-небудь. Він дістав з морозилки дві упаковки пельменів і залишив магазин.

У Мережі користувачі відреагували на "зухвалий злочин" останнього крадія:

Це - натяк, що потрібно робити магазин цілодобовим. Люди вночі теж хочуть пельменів.

За те, що без маски буде окрема стаття.

Смачні значить. Голод - не тітка.

Працювати не хочуть, а їсти хочуть.

Нагадаємо, що 44-річний чоловік у селі Великі Ком’яти, що на Закарпатті, вкрав у свого приятеля автомобіль і, поки той ходив у магазин по покупки, встиг його перепродати.

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