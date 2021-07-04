Зухвале пограбування магазину у Тернополі: злодій не знайшов готівки, тож "узяв касу" пельменями (відео)

Магазин напів фабрикатів у Тернополі обікрали двічі за одну ніч.
У Тернополі магазин напів фабрикатів двічі пограбували за одну ніч. Перші злодії поцупили гроші з каси, інший - пельмені.
Про це повідомляють на сторінці торгової марки пельменів у соцмережі.
Магазин домашніх напів фабрикатів у Тернополі двічі пограбували за одну ніч. Вперше злодії навідалися до магазину о 00:22. Двоє чоловіків зламали двері, поцупили з каси гроші і накивали п'ятами.
За дві години о 02:30 до магазину, який після крадіжки був уже незачинений, пробрався інший чоловік. У приміщенні він виявив, що в касі готівки немає. Полишати магазин з порожніми руками він не захотів, тож вирішив прихопити хоч що-небудь. Він дістав з морозилки дві упаковки пельменів і залишив магазин.
У Мережі користувачі відреагували на "зухвалий злочин" останнього крадія:
- Це - натяк, що потрібно робити магазин цілодобовим. Люди вночі теж хочуть пельменів.
- За те, що без маски буде окрема стаття.
- Смачні значить. Голод - не тітка.
- Працювати не хочуть, а їсти хочуть.
Нагадаємо, що 44-річний чоловік у селі Великі Ком’яти, що на Закарпатті, вкрав у свого приятеля автомобіль і, поки той ходив у магазин по покупки, встиг його перепродати.