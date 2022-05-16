"Зухвалість епізоду вразила": в Києві поліція затримала групу валютних шахраїв, які вкрали близько 250 тисяч доларів

В Києві правоохоронці затримали групу валютних шахраїв. На їх рахунку близько 10 епізодів злочинів, в ході яких вони завдали збитків потерпілим на суму близько 250 тисяч доларів.
Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України.
Як стало відомо, підозрювані у злочині заздалегідь поділили ролі. Організатор злочинної схеми планував дії спільників та координував їх. Диспетчер розміщувала оголошення про обмін валюти з вигідним для клієнта курсом на одному з відомих сайтів та відповідала на дзвінки.
Коли з’являвся бажаючий обміняти значну суму грошей, жінка вміло роз’яснювала, що для VIP-клієнтів послуги надаються з виїздом у зручне для них місце. У подальшому так званий «касир» під’їжджав до потерпілого та в авто обмінював іноземну валюту, а натомість вручав запаковані сувенірні гривні.
“У дні активних бойових дій у Києві зловмисники припинили свою “роботу”, однак згодом повернулись до столиці. Троє спільників постійно переміщувались з одного регіону в інший, змінювали телефони та місця проживання, що ускладнювало документування їх шахрайських дій. Нами було проведено ряд оперативно-розшукових заходів, тож завдяки злагодженій та кропіткій роботі оперативників та слідчих столичного главку, районних управлінь поліції, усіх членів угруповання затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - двоє киян 1979 та 1986 років народження, та киянка 1983 року народження”, — розповів начальник управління карного розшуку Головного управління Нацполіції у Києві Сергій Махно.
У той же час в поле зору правоохоронців підозрювані потрапили ще до початку війни. Затримали ж “касира” 12 травня на бульварі Лесі Українки під час чергової шахрайської схеми.
“Зухвалість останнього епізоду вразила – шахраї ошукали на майже 25 000 доларів США священнослужителя, який прибув до столиці з іноземної держави з волонтерською місією і наданням гуманітарної та матеріальної допомоги захисникам України. Афериста затримали на місці скоєння злочину та у ході невідкладних слідчих дій вилучили гроші, мобільні телефони, сумку з сувенірними грошима. На рахунку зловмисників майже десять епізодів злочинної діяльності. Своїми діями шахраї завдали потерпілим збитки на суму близько 250 тисяч доларів”, - зазначив Сергій Махно.
Підозрюваним загрожує дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Нагадаємо, що на Запоріжжі українські захисники ведуть активну маневрену оборону і завдають контрударів.
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