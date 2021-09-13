Зухвалий напад: в Одесі невідомі вирвали з рук жінки сумку з мільйоном гривень

Поліція продовжує пошуки зловмисників.
В Одесі п'ятеро невідомих чоловіків у медичних масках напали на підприємницю біля входу на територію промринку "Нове місто" і вирвали у жінки з рук дві сумки з грошима.
Як повідомили "Думській" в поліції, постраждала - 37-річна мешканка Чернівецької області. Зловмисники розпорошили їй в обличчя газ з балончика і побили, після чого відібрали дві сумки.
Одна сумка належала потерпілій, в ній було 153 тисячі гривень і 300 євро. Інша сумка - її знайомої підприємниці, там було 760 тисяч гривень і майже 3 тисячі доларів.
Після нападу злочинці зникли на невстановленому автомобілі.
Дізнавшись про інцидент, в поліції ввели план "Перехоплення", але зловити зловмисників поки не змогли.
На місці працювали експерти, які зняли відбитки пальців з паркану, через який перестрибували нападники, атакож сліди від шин їх автомобіля.
Відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, що під Києвом правоохоронці затримали небезпечну банду, яка грабувала та катувала тих, кого вважала корупціонерами.