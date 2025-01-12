Скандал із "мажорами" в центрі Києва: хто вони та чи понесуть відповідальність

Шестеро неповнолітніх хлопців столиці заради розваги перекривали вулиці у центрі й демонстративно знімали ролики під російську музику.

Вони розкидалися грошима та зневажили пам’ять полеглих захисників України. У своїх роликах фігуранти зауважили, що такі дії їм нічого не буде, адже їхні батьки – заможні люди.

Ці демонстративні шоу викликали хвилю обурення у суспільстві, а згодом до помешкання молодиків з обшуками завітали правоохоронці.

Що відомо про інцидент – читайте у матеріалі від ТСН.ua.

Відверте зухвальство

У Мережі з'явилося відео, на якому невідомі “мажори” у центрі Києва демонстративно перекривали рух транспорту та зухвало вмикали російську музику, коли проїжджали повз меморіал загиблих воїнів.

Ролики завірусилися у соцмережах 10 січня. На провокативних відео помітно, що молодики слухали пісні російських виконавців, зокрема пропагандиста РФ Шамана "Я русский". Зокрема, під час їзди по Хрещатику хлопці підрізали інші автівки та розкидали долари.

Також читайте У Польщі розгорівся скандал через "загублені" на складі IKEA протитанкові міни

Один із фігурантів нахабно заявив, що “всі проблеми вирішать “подарунки” від їхніх батьків”. Також на відео видно, як хлопці перекривали рух транспорту біля "Арена-сіті", щоб покурити.

В соцмережах обурилися вимагаючи покарання для неповнолітніх та їхніх батьків.

Невідомі “мажори” перекривали рух у центрі Києва та зухвало вмикали російську музику

Що відомо про фігурантів скандалу

Учасників скандалу було шестеро. Раніше, у соцмережах користувачі почали впізнавати молодиків, які ймовірно причетні до скандалу, називаючи хлопців синами депутатів.

Зокрема, припускали, що один із фігурантів може виявитися сином депутата забороненої партії ОПЗЖ. Згодом, з’ясувалося, що така інформація не відповідає дійсності.

У п’ятницю, 10 січня у поліції повідомили, що встановили усіх учасників відео за участю неповнолітніх. "Блогерами" виявились шестеро мешканців столиці віком від 14 до 17 років.

За інформацією правоохоронних органів, батьки чотирьох підлітків працюють в: райдержадміністрації одного з районів столиці; адміністрації державної спеціальної служби транспорту; в столичному готелі та в одному з навчальних закладів Києва. Батьки інших двох фігурантів – бізнесмени, а шостого учасника конфлікту – уже на пенсії. Про це повідомило джерело ТСН.ua в поліції.

Також там зазначили, що статус "мажори", яким хлопців позначили в Мережі, явно перебільшений.

Один підлітків минулоріч уже фігурував у подібних відео. За прослуховування російських пісень у громадських місцях його уже притягували до відповідальності за статтею 436-2 Кримінального кодексу України.

Суд призначив йому покарання у вигляді пробаційного нагляду на строк один рік. Також хлопець публічно просив вибачення.

Медіа зауважили, що після скандалу двоє із групи підлітків не ховаються, активно ведуть свої соціальні мережі, особливо останні кілька днів, показують розкішне життя, хизуються своїм багатством та зв’язками, зокрема з бізнес-елітою України.

Версія підлітків

У деяких телеграм-каналах оприлюднили версію інциденту від самих фігурантів скандалу. Зауважимо, інформація офіційно не підтверджена.

Зокрема, там зазначають, що один із хлопців орендував автомобілі через один із сайтів столиці. Це він зробив до свого дня народження.

Оренда авто, яке він взяв на три години, обійшлася хлопцю у 20–25 тисяч гривень. Авто були із водіями. Як зазначають у повідомленні, документи для оформлення замовлення у нього не запитували.

Також читайте Гурт 5'Nizza оскандалився запрошенням на концерти за кордоном російською

Біля торгового центру "Мандарин Плаза" 25 грудня близько 14:00 хлопці зайшли до магазину "Ля Сільпо", а після покупок вийшли на дорогу.

"Поки орендовані машини виїжджали з паркомісць, неповнолітні вирішили закурити, що й стало причиною затору", – йдеться в повідомленні.

У своїх соцмережах, учасники "столичного скандалу" розпочали виправдовуватися та зауважили, що в поліцію здалися самі. Однак, вони заявляють, що нічого особливо не порушували.

За їхніми словами, зброя та гроші, які показані на відео, є іграшковими.

Окрім того, двоє "мажорів" стверджують, що їх обмовили. Зокрема, один із молодиків зауважив що дасть коментар "одному дуже великому виданню", при цьому зауваживши що його поведінка навмисна.

Поліція провела обшуки

Київські правоохоронці вночі 12 січня завітали з обшуками до двох учасників інциденту.

У них виявили заборонені предмети, повідомило джерело ТСН.ua в поліції.

"Сміливість зникла, як тільки знайшли заборонені речі. Далі буде", – повідомили у поліції.

Також читайте Молитва за ухилянтів: священник потрапив у скандал через ТЦК

В рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, слідчі столичної поліції провели обшуки вдома у двох неповнолітніх.

"За результатами обшуків вилучили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони", – зазначається у повідомленні.

Поліція Києва провела обшуки за місцем мешкання двох неповнолітніх, які фігурували у скандальних відео

Раніше, юнаки разом зі своїми батьками надавали пояснення з приводу зазначених подій у відділку поліції.

Після завершення перевірки, діям кожному з шести фігурантів нададуть правову оцінку.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.