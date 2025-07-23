Жук-олень Фото Дениса Вишневського

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Славетний найбільший жук фауни України перебуває на межі зникнення.

Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник повідомив про це 22 липня.

«Коротке життя великого жука», — так розпочали свою розповідь фахівці про існування великого жука із роду Lucanus у складі сімейства рогачів.

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Віломо, що жук-олень — найбільший жук фауни України, легко впізнаваний завдяки своїм рогам-щелепам у самців. Та, попри ефектну зовнішність, більшу частину свого життя цей вид проводить у схованці.

У мертвій деревині личинка жука розвивається 5-6 років. І лише на короткий час, всього на 3-4 тижні з’являється дорослий жук. Його єдина місія — продовження роду. Після парування дорослі особини швидко гинуть, завершуючи свій життєвий цикл.

Жук-олень Фото Дениса Вишневського

Чому жук-олень може зникнути

За словами фахівців, особливості розвитку забезпечують високі вимоги для навколишнього середовища. Жуку-оленю необхідні великі об’єми мертвої деревини, яку можна знайти лише у пралісах або старих дубових лісах.

«На жаль, сучасне лісове господарство рідко залишає мертві дерева в лісі, що призводить до знищення середовища існування цього рідкісного виду. На сьогодні, основними резерватами його збереження є природоохоронні території із природною динамікою лісового покриву», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше йшлося про те, що унікального жука-оленя помітили в дикій природі Чорнобильської зони відчуження.

А на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника бачили рідкісного птаха — пташеня орлана-білохвоста, занесеного до Червоної книги України.

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