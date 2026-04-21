Зухвалий грабіж у бусі ТЦК: в Одесі співробітники військкомату «конфіскували» $30 тис.

Реклама

У Сухопуних військах, яким підпорядковуються всі ТЦК, прокоментували гучний скандал в Одесі, де працівників військкомату затримали правоохоронці.

У пресслужбі «сухопутки» пояснили обставини інциденту.

Попередньо встановлено, що під час заходів оповіщення сьогодні, 21 квітня, група оповіщення зупинила цивільну особу та помістила його до буса ТЦК.

Реклама

«Під час перебування у автомобілі у цивільної особи з особистих речей викрали 30 тисяч доларів після чого висадили його з автомобіля», — йдеться в повідомленні.

Першу групу оповіщення було затримано співробітниками СБУ на вул. Балківська. Другу групу оповіщення було затримано співробітниками СБУ в напрямку Пересипського мосту.

Під час затримання працівники СБУ застосували вогнепальну зброю, бо ТЦКівці відмовилися зупинитися. Постраждалих та травмованих немає. Слідчі дії тривають. Обставини з’ясовує група оперативного реагування Одеського ВСП.

Зазначається, що начальника Одеського обласного ТЦК і СП та Пересипського РТЦК і СП усунено від виконання службових обовʼязків. Начальник Головного управління ВСП генерал Левченко проводить службове розслідування.