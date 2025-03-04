Зупинення допомоги від США: чи готова Україна до найгіршого сценарію – нардеп відповів

Нардеп запевнив, що Україна здатна протриматися на наявних запасах в найближчі кілька місяців.

Україна готується до будь-яких сценаріїв, зокрема найгірших, у зв'язку із припиненням військової допомоги від США.

Про це сказав нардеп, голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, передає LIGA.net.

За його словами, наразі точних даних про обсяги та номенклатуру допомоги, яка може бути зупинена, немає.

"Ми готуємося до будь-яких сценаріїв, включаючи найгірші", – сказав Чернєв. Нардеп запевнив, що Україна здатна протриматися на наявних запасах в найближчі кілька місяців.

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Він також вважає, що країна має потенціал швидко збільшити виробництво озброєнь утричі за умови належного фінансування з боку європейських партнерів.

Чернєв додав, що Європа також "прокидається" і готова збільшувати виробництво своєї зброї та продовжувати допомогати Україні.

Раніше нардеп Роман Костенко розповів, що очікує на Україну завтра без допомоги США.

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