Зупинилася в сантиметрі від важливої судини: у Луцьку у підлітка з голови дістали кулю

Хлопець пробув у лікарні тиждень.
У Волинській обласній дитячій клінічній лікарні з мозку 16-річного підлітка вийняли кулю.
Про це в соцмережі повідомив нейрохірург Михайло Ловга.
У Луцьку 16-річний хлопець потрапив до лікарні з травмою головного мозку в результаті необережного поводження з пневматичною зброєю. Куля потрапила в головний мозок з руйнацією скроневої кістки та частини головного мозку.
"Ми виконали невідкладну операцію і вилучили стороннє тіло, видалили пошкоджені тканини і відновили цілісність збережених тканин. Добре, що куля зупинилась в 1 см від надзвичайно важливої судини і права скронева частка (яка пошкодилась в результаті травми) - функціонально незначима. Інакше, наш козак був би зовсім іншим, навзавжди", - написав Михайло Ловга.
Він додав, що за його хірурічну практику схожих випадків траплялось близько десятка. Хлопця учора виписали з лікарні додому.
Нагадаємо, що Харківській області житель Нововодолазького району влаштував стрілянину по енергетикам, які приїхали відключити його від енергопостачання. В результаті поранення отримав один працівник.
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