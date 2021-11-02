Зупинили Mercedes: у Чернівцях неадекватний чоловік вдарив ногою в груди патрульну поліцейську

Зупинили Mercedes: у Чернівцях неадекватний чоловік вдарив ногою в груди патрульну поліцейську

Після нападу їй довелось звертатися до лікарів.

У неділю, 31 жовтня, у Чернівцях на вулиці Хотинській чоловік вдарив ногою у груди патрульну поліцейську.

Як розповіла "Суспільному" прессекретарка патрульної поліції Юлія Замерзляк, напад на поліцейську стався після того, як правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes за орієнтуванням.

Під час спілкування пасажир та водій поводили себе агресивно та лаялись, а один з чоловіків ще й вдарив патрульну ногою у груди.

Жінці довелось їхати до лікарні, аби зробити рентген та УЗД. Після інциденту вона взяла вихідний на роботі.

За цим фактом відрито провадження за статтею погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Зловмиснику за скоєне загрожує позбавленням волі на строк від 3 до 12 років.

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