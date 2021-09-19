Зупинили потяг: на Волині рятувальники звільнили коня, який застряг на залізничних коліях (фото)

Працівники ДСНС призупинили рух потяга "Ковель-Луцьк"
У м. Рожище Волинської області кінь застряг копитом в отворі між рейковими коліями та бетонною плитою залізничного переїзду. Його визволяли рятувальники.
Про це повідомили у ДСНС України.
Щоб врятувати тварину, працівники ДСНС призупинили рух потяга "Ковель-Луцьк". Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць збільшили проміжок між рейкою і плитою та врятували свійську тварину з пастки.
Кінь внаслідок інциденту не постраждав.
Нагадаємо, у Рівненській області чоловік загинув під вагою коня, коли обоє провалились у нору бобрів.