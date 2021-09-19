Зупинили потяг: на Волині рятувальники звільнили коня, який застряг на залізничних коліях (фото)

Зупинили потяг: на Волині рятувальники звільнили коня, який застряг на залізничних коліях (фото)

Працівники ДСНС призупинили рух потяга "Ковель-Луцьк"

У м. Рожище Волинської області кінь застряг копитом в отворі між рейковими коліями та бетонною плитою залізничного переїзду. Його визволяли рятувальники.

Про це повідомили у ДСНС України.

Щоб врятувати тварину, працівники ДСНС призупинили рух потяга "Ковель-Луцьк". Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць збільшили проміжок між рейкою і плитою та врятували свійську тварину з пастки.

Кінь внаслідок інциденту не постраждав.

facebook.com/ДСНС

Нагадаємо, у Рівненській області чоловік загинув під вагою коня, коли обоє провалились у нору бобрів.

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