Зупиніть російських військових злочинців: Кулеба звернувся до світу через обстріл РФ житлового будинку в Києві

Зупиніть російських військових злочинців: Кулеба звернувся до світу через обстріл РФ житлового будинку в Києві

Кулеба вимагає ізолювати Росію.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до світової спільноти через обстріл житлового будинку в Києві.

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Про це він написав на своїй сторінці в Тwitter.

"Київ - наше чудове, мирне місто, пережив ще одну ніч під обстрілами російських сухопутних військ та ракет. Один з них влучив у житлову квартиру в Києві. Я вимагаю від світу: повністю ізолювати Росію, вислати послів, нафтове ембарго, зруйнувати її економіку. Зупиніть російських військових злочинців!", - написав Кулеба.

Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

Нагадаємо, у Києві на вулиці Лобановського, 6а російська ракета влучила у багатоповерхівку. Вона зруйнувала квартири приблизно на шести поверхах.