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Зупиніть російських військових злочинців: Кулеба звернувся до світу через обстріл РФ житлового будинку в Києві

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Зупиніть російських військових злочинців: Кулеба звернувся до світу через обстріл РФ житлового будинку в Києві

Кулеба вимагає ізолювати Росію.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до світової спільноти через обстріл житлового будинку в Києві. 

Про це він написав на своїй сторінці в Тwitter

"Київ - наше чудове, мирне місто, пережив ще одну ніч під обстрілами російських сухопутних військ та ракет. Один з них влучив у житлову квартиру в Києві. Я вимагаю від світу: повністю ізолювати Росію, вислати послів, нафтове ембарго, зруйнувати її економіку. Зупиніть російських військових злочинців!", - написав Кулеба. 

Нагадаємо, у Києві на вулиці Лобановського, 6а російська ракета влучила у багатоповерхівку. Вона зруйнувала квартири приблизно на шести поверхах.

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