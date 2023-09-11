Зупинилося задалеко від будинку: на Хмельниччині розлючений чоловік розгатив таксі

У Хмельницькій області суд зобов'язав мешканця міста Полонне заплатити таксисту 26 тисяч грн за пошкоджене авто. Зловмисник пошкодив автівку під час сварки з водієм таксі через те, що той зупинився задалеко від будинку.

Про це повідомила пресслужба Хмельницького апеляційного суду.

Водій водій місцевої служби таксі приїхав за викликом на вулицю Вишневу. До автомобіля підійшов нетверезий незнайомець і облаяв таксиста за те, що той зупинився не навпроти будинку. Далі за одяг почав тягнути його через вікно і, намагаючись вдарити, вцілив по коробці передач, потім пошкодив два дзеркала заднього виду і намагався розбити вітрове скло.

Поліція склала на нападника протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

У поліції потерпілому рекомендували звернутися до суду для стягнення завданих збитків: їх оцінили в 13,7 тисяч грн, а також за експертизу таксист заплатив 4,5 тисяч грн. Тож таксист подав цивільний позов з вимогою заплатити йому за завдану шкоду.

Полонський райсуд вимоги чоловіка задовольнив. Суд стягнув на користь таксиста понад 26 тисяч грн: 18,2 тисяч грн у рахунок відшкодування майнових збитків, завданих пошкодженням автомобіля, та 8 тисяч грн витрат за надання кваліфікованої правничої допомоги.

Нагадаємо, у Києві посеред вулиці побилися таксисти.

Читайте також: