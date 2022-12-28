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Зупинка роботи котелень на Донеччині та рекордні снігопади у США: головні новини ночі 28 грудня

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Зупинка роботи котелень на Донеччині та рекордні снігопади у США: головні новини ночі 28 грудня

Фото: Reuters

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Головні новини ночі 28 грудня:

  • В УПЦ МП відмовились виконувати рішення Конституційного суду щодо зміни назви. Читати далі –>
  • В США заявили про труднощі у питанні відновлення енергосистеми України - CNN. Читати далі –>
  • В столиці Швеції пролунав потужний вибух. Читати далі –>
  • У США внаслідок сніжної бурі загинуло 64 людини. Читати далі –>
  • На Донеччині зупинили роботу всі газові котельні — ОВА. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2455
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