Зупинка роботи котелень на Донеччині та рекордні снігопади у США: головні новини ночі 28 грудня

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Головні новини ночі 28 грудня:
- В УПЦ МП відмовились виконувати рішення Конституційного суду щодо зміни назви. Читати далі –>
- В США заявили про труднощі у питанні відновлення енергосистеми України - CNN. Читати далі –>
- В столиці Швеції пролунав потужний вибух. Читати далі –>
- У США внаслідок сніжної бурі загинуло 64 людини. Читати далі –>
- На Донеччині зупинили роботу всі газові котельні — ОВА. Читати далі –>
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