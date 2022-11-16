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Зупинка руху на кордоні України з Польщею: у Мінінфраструктури розповіли, яка ситуація зараз

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Зупинка руху на кордоні України з Польщею: у Мінінфраструктури розповіли, яка ситуація зараз

Фото: ДПСУ

Протягом 15 листопада з України виїхали 25 тисяч осіб.

На польсько-український кордоні усунули технічні проблеми, які виникли після знеструмлення у результаті масового обстрілу Росії України. Перетинати кордон з Польщею знову можна без перешкод. 

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Facebook.

"Усі пункти пропуску на українсько-польському кордоні працюють у штатному режимі - як на виїзд, так і на в’їзд. Це стосується усіх видів транспортних засобів, у тому числі, автобусів, легкових та вантажних автомобілів", - написав він.

У ДПСУ додали, що станом на ранок 16 листопада у всіх пунктах пропуску, які функціонують на кордонах з країнами ЄС та Молдовою пропуск легкових автівок та автобусів здійснюється у штатному режимі.

Протягом 15 листопада з України виїхали 25 тисяч осіб, з яких - 15 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. До України за минулу добу прослідували 28 тисяч осіб, 25 тисяч з них – наші співвітчизники.

Нагадаємо, увечері 15 листопада повідомлялося про тимчасове призупинення руху у пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Після кількох годин очікування, як повідомляють у ЗМІ, оформлення та пропуск транспортних засобів прикордонники почали в аварійному режимі.

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Дата публікації
Перегляди
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