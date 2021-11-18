"Зупинялося серце": у Харкові з лікарні виписали одного з пасажирів Infiniti, яка влетіла в інше авто

"Зупинялося серце": у Харкові з лікарні виписали одного з пасажирів Infiniti, яка влетіла в інше авто

Момент зіткнення постраждалі пасажири не пам'ятають.

У Харкові виписали з лікарні одного із пасажирів Infiniti, яка влетіла в інше авто на проспекті Гагаріна. 20-річний Михайлов момент ДТП сидів на задньому сидінні.

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Про це повідомляє Newsroom.

Як розповіла сестра постраждалого хлопця Марія Кожокіна, його виписали з міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги 16 листопада.

"Мішу виписали, він перебуває вдома. Почувається краще, проте йому потрібна ще реабілітація. Під час виписки ми дізналися, що у нього зупинялося серце", – розповіла Марія.

Сім'я хлопця хоче провести додаткове обстеження.

20-річний Михайло Баранов провів у лікарні 21 день. За словами Марії, до її брата та його друга приходили слідчі. Втім, хлопці абсолютно не пам'ятають момент аварії. Телефон Михайла зник з місця ДТП, його досі не знайшли.

Родина Михайла витратила на його лікування 7 тисяч доларів. Як говорить Марія, платили неофіційно, тож сумнівається, що можна буде відсудити компенсацію.

Нагадаємо, що Харкові група адвокатів вирішила безкоштовно представляти інтереси потерпілих у ДТП з Infiniti на проспекті Гагаріна. Захисники вважають, що за те, що сталося має відповідати не лише 16-річний підліток.

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