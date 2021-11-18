"Зупинялося серце": у Харкові з лікарні виписали одного з пасажирів Infiniti, яка влетіла в інше авто

Момент зіткнення постраждалі пасажири не пам'ятають.
У Харкові виписали з лікарні одного із пасажирів Infiniti, яка влетіла в інше авто на проспекті Гагаріна. 20-річний Михайлов момент ДТП сидів на задньому сидінні.
Про це повідомляє Newsroom.
Як розповіла сестра постраждалого хлопця Марія Кожокіна, його виписали з міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги 16 листопада.
"Мішу виписали, він перебуває вдома. Почувається краще, проте йому потрібна ще реабілітація. Під час виписки ми дізналися, що у нього зупинялося серце", – розповіла Марія.
Сім'я хлопця хоче провести додаткове обстеження.
20-річний Михайло Баранов провів у лікарні 21 день. За словами Марії, до її брата та його друга приходили слідчі. Втім, хлопці абсолютно не пам'ятають момент аварії. Телефон Михайла зник з місця ДТП, його досі не знайшли.
Родина Михайла витратила на його лікування 7 тисяч доларів. Як говорить Марія, платили неофіційно, тож сумнівається, що можна буде відсудити компенсацію.
Нагадаємо, що Харкові група адвокатів вирішила безкоштовно представляти інтереси потерпілих у ДТП з Infiniti на проспекті Гагаріна. Захисники вважають, що за те, що сталося має відповідати не лише 16-річний підліток.
Читайте також:
- Смертельна ДТП у Харкові: 16-річній дівчині, яка вижила в аварії, надходять погрози
- Смертельна троща у Харкові: до відповідальності можуть притягнути батьків неповнолітнього мажора
- "Називався іншим ім'ям і намагався втекти з лікарні": прокурор розповів про водія Infiniti, який скоїв ДТП у Харкові
- Все, що відомо про аварію і 16-річного "мажора"
- Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій Infiniti може потрапити під амністію