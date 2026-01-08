Зупинили рух потяги, що сполучають Київ з Європою (фото, відео)

Затримка поїздів через негоду

Потяг сполученням Перемишль — Київ уже близько п’яти годин стоїть неподалік Фастова через відсутність напруги.

Про це пишуть пасажири в соцмережах і діляться відповідними фото й відео.

Крім того, зупинився посеред поля поїзд Будапешт — Київ.

«Поїзд Будапешт — Київ зупинився посеред поля, стоїмо вже дві години, зникло світло, провідник сказав, що перед нами так само став поїзд без електрики і ми ніяк не зможемо проїхати, в купе починає холодати», — пишуть пасажири, повідомлення яких публікують місцеві пабліки в телеграмі.

Що кажуть в «Укрзалізниці»

В «Укрзалізниці» пояснили, що на Київщині внаслідок падіння опори зовнішньої лінії 110 кВ на контактну мережу одна з дільниць тимчасово залишилася знеструмленою. Це спричинило затримку цілої низки поїздів. Найвідчутніша затримка у рейсу №10/9 Будапешт — Київ.

«Втім, перешкоду вже прибрано, напругу подано і поїзди по черзі відновлюють рух. Для тих рейсів, які прибудуть до Києва в комендантську годину, за сприяння КМДА передбачено автобусні трансфери по місту», — запевнили в УЗ.

Раніше синоптикиня назвала регіони, де буде найскладніше через негоду.